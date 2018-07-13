Ещё
Автотранспортный техникум вошел в топ-10 колледжей России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автотранспортный техникум вошел в топ-10 колледжей России 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Учреждение среднего профобразования из Петрозаводска оказалось одним из лучших в стране среди 4 тысяч номинантов.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования Карелии, Петрозаводский автотранспортный техникум занял девятое место среди 4600 организаций России, реализующих программы среднего профессионального образования.
Соответствующий мониторинг ежегодно проводится федеральным министерством образования.
В рамках экспертизы изучаются различные аспекты деятельности учреждений: организация и результативность образовательного процесса, кадровый состав, уровень партнерского взаимодействия, достижения участия обучающихся в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах различной направленности и другие.
По результатам мониторинга составляется рейтинг организаций по регионам и по стране.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Три российских вуза не получили государственную аккредитацию Евгений Ямбург: «Учиться, а не смотреть в потолок и думать о плохом!» Пять учителей в Карелии получат по 100 тысяч рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину87
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место38
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве27
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина333
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение