Автотранспортный техникум вошел в топ-10 колледжей России

Учреждение среднего профобразования из Петрозаводска оказалось одним из лучших в стране среди 4 тысяч номинантов.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Карелии, Петрозаводский автотранспортный техникум занял девятое место среди 4600 организаций России , реализующих программы среднего профессионального образования.

В рамках экспертизы изучаются различные аспекты деятельности учреждений: организация и результативность образовательного процесса, кадровый состав, уровень партнерского взаимодействия, достижения участия обучающихся в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах различной направленности и другие.

По результатам мониторинга составляется рейтинг организаций по регионам и по стране.