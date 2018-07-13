Автотранспортный техникум вошел в топ-10 колледжей России 

Учреждение среднего профобразования из Петрозаводска оказалось одним из лучших в стране среди 4 тысяч номинантов.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования Карелии, Петрозаводский автотранспортный техникум занял девятое место среди 4600 организаций России, реализующих программы среднего профессионального образования.
Соответствующий мониторинг ежегодно проводится федеральным министерством образования.
В рамках экспертизы изучаются различные аспекты деятельности учреждений: организация и результативность образовательного процесса, кадровый состав, уровень партнерского взаимодействия, достижения участия обучающихся в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах различной направленности и другие.
По результатам мониторинга составляется рейтинг организаций по регионам и по стране.
По материалам: ptzgovorit.ru