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Проект школы у ЖК «Английская миля» получил рекомендации по доработке
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Проект школы у ЖК «Английская миля» получил рекомендации по доработке 

АСН-Инфо 5 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Члены Градостроительного совета подвергли критике проект школы у ЖК «Английская миля».
Работы по проектированию выполнило ООО «Архитектурная мастерская Юсупова» Заказчиком выступило ООО «Балтпродком»; проект ЖК «Английская миля» реализует Glorax Development. Школу планируется возвести по адресу: Петергофское шоссе, уч. 123, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Проект предполагает создание современной школы, со всей соответствующей инфраструктурой: классами, спортзалом, столовой, рекреационными помещениями и пр. Помимо общего парадного входа, предусмотрен отдельный вход бля учеников младших классов. Рядом расположится спортивная площадка с футбольным полем.
Несмотря на то, что на обсуждение выносился архитектурно-градостроительный облик объекта, большая часть замечаний касалась планировки зданий. Также немало критики члены Градсовета высказали в адрес ППТ. Впрочем, то, что внешний облик школы перекликается со зданиями ЖК «Английская миля», тоже одобрили не все. В итоге проект предложили доработать с учетом рекомендаций Градсовета.
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