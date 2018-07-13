«Дистанционное образование со временем станет совершенно нормальным явлением»

«Давайте поиграем в игру. Мы будем задавать вопросы, а вы отвечать: Да или Нет. Готовы? Тогда поехали! У вас три и более аккаунта в соц. сетях? Вы расплачиваетесь в магазине банковской картой? Фильмы и книги вы давно уже качаете на обменнике? Для покупки авиа— и жд-билетов больше не ездите в кассу? Маршрут до нужного места вы составляете на навигаторе? Если вы ответили „Да“ не меньше трех раз, то наверняка понимаете, какую значимую роль играет в нашей жизни интернет. Если бы мы с вами решили составить полный список действий, которые удобнее делать через сеть, то по объему получилось бы не меньше, чем „Война и Мир“. В конце концов, эту статью вы тоже сейчас читаете не в бумажной газете. И совершенно очевидно, что образование ничем не уступает другим сферам жизни, поэтому тоже последовательно перемещается в онлайн. Надо понимать, что онлайн-обучение, это не просто снятые на видео стандартные уроки. Такой подход нельзя считать инновацией. Ведь появился он еще тогда, когда видео-камеры стали массовыми, то есть несколько десятилетий назад. От обычного обучения этот подход если и отличается, то скорее в худшую сторону. Современное онлайн-обучение полноценно задействует все возможности новых технологий — от электронных тестов до геймерских приложений. И это действительно качественно новый этап в образовании.

Насколько этот формат сейчас актуален можно судить хотя бы по тому, что его признали даже государственные учебные учреждения, которые всегда были довольно консервативными. Сегодня с электронными образовательными платформами сотрудничают крупнейшие российские ВУЗы, такие как: МГУ , МФТИ, Высшая Школа Экономики и другие. Возможно даже перевестись на школьное дистанционное обучение, хотя именно этот формат пока мало популярен в нашей стране.

Нет сомнения, что с помощью современных технологий можно получить более качественное образование, чем позволяют традиционные способы. Особенно это актуально для тех, кто живет за пределами столицы и областных центров. На онлайн-курсах можно слушать лекции ведущих преподавателей, к которым в офлайн-режиме попасть довольно сложно. Более того, при желании можно не ограничиваться отечественными ВУЗами. У самых престижных западных университетов, таких как Гарвард или Стэнфорд, тоже много учебных онлайн-программ. Многие опасаются, что слушатели курсов будут относиться к дистанционному обучению как к чему-то несерьезному и необязательному. Но как показывает практика, это не так. Онлайн-обучение выбирают, в основном, те, кто хочет получить второе образование или освоить какие-то дополнительные знания. Это осознанный шаг, а потому мотивация у таких людей выше, чем у обычных школьников и студентов, которые учатся не столько из собственных побуждений, сколько оттого, что так „положено“.

Конечно, обилие программ и возможностей иногда приводит к тому, что у пользователя разбегаются глаза, и он хватается за много предметов одновременно, а потом понимает, что не тянет все сразу. Но это не так плохо, как принято считать. Во-первых, так человек учиться расставлять приоритеты и рассчитывать время и силы. И во-вторых, у него должна быть возможность попробовать разные направления, чтобы разобраться, что ему полезней и интересней. Именно поэтому на большинстве электронных платформ есть бесплатные разделы и вводные лекции, по которым можно понять, хочется ли записываться на полноценный курс. А обучение, подразумевающее получение диплома или сертификата, уже платное, что заставляет студентов отнестись к нему серьезно.

Очевидно, что в ближайшее время популярность дистанционного образования будет только расширяться и со временем станет нормальным явлением. Пока отношение к нему в обществе несколько неоднозначное. С одной стороны, его плюсам и достоинствам отдают должное. Но с другой стороны, диплом, полученный таким образом, будет проигрывать в глазах работодателя любому очному диплому. Но мы уверены, что ситуация постепенно будет меняться и знания станут цениться выше, чем привычные формальности».