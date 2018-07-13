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Челябинский министр оказался в центре омского скандала
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Челябинский министр оказался в центре омского скандала 

Омск Здесь 48 минут назад
Фото: Омск Здесь
Стала известна фамилия профессора кафедры ОмГПУ, который получал зарплату в вузе, но фактически на работе не появлялся. "Омск Здесь" сообщал о проверке, проведенной прокуратурой города в Омском государственном педагогическом университете. Надзорное ведомство нашло нарушения трудового законодательства на кафедре биологии и биологического образования. Выяснилось, что профессор кафедры фактически получал зарплату, в то время как на работу не приходил. Он вообще в это время находился в другом городе. Зачетные книжки и зачетные листы за него заполнял другой сотрудник.
Как стало известно «Омск Здесь», этим педагогом является министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
— Вообще о проверке прокуратуры мы узнали из СМИ и, конечно, не понимаем, в чем суть претензий, — сообщил нашему агентству помощник Лихачева Виталий Безруков. — Министра о проверке прокуратура не извещала, не брала никаких объяснений, запросов не поступало. Его назначение на должность состоялось спустя шесть месяцев, это время он проходил проверку, в том числе и по линии силовых структур, направлялись запросы и в Омск. Все прошло положительно. Вся история удивляет вдвойне.
Заведующий кафедрой биологии и биологического образования ОмГПУ оказался недоступен для комментариев. Телефон на кафедре не отвечает.
Сергей Лихачев родился в Омске. В последнее время он трудился в двух вузах — в омском и челябинском. С 2011 года был деканом факультета Челябинского государственного университета. В мае 2018 года стал министром экологии Челябинской области.
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