Челябинский министр оказался в центре омского скандала

Стала известна фамилия профессора кафедры ОмГПУ, который получал зарплату в вузе, но фактически на работе не появлялся. "Омск Здесь" сообщал о проверке, проведенной прокуратурой города в Омском государственном педагогическом университете. Надзорное ведомство нашло нарушения трудового законодательства на кафедре биологии и биологического образования. Выяснилось, что профессор кафедры фактически получал зарплату, в то время как на работу не приходил. Он вообще в это время находился в другом городе. Зачетные книжки и зачетные листы за него заполнял другой сотрудник.

— Вообще о проверке прокуратуры мы узнали из СМИ и, конечно, не понимаем, в чем суть претензий, — сообщил нашему агентству помощник Лихачева Виталий Безруков . — Министра о проверке прокуратура не извещала, не брала никаких объяснений, запросов не поступало. Его назначение на должность состоялось спустя шесть месяцев, это время он проходил проверку, в том числе и по линии силовых структур, направлялись запросы и в Омск . Все прошло положительно. Вся история удивляет вдвойне.

Заведующий кафедрой биологии и биологического образования ОмГПУ оказался недоступен для комментариев. Телефон на кафедре не отвечает.

Сергей Лихачев родился в Омске. В последнее время он трудился в двух вузах — в омском и челябинском. С 2011 года был деканом факультета Челябинского государственного университета. В мае 2018 года стал министром экологии Челябинской области.