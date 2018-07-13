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В Костромской области появится школа имени Прасковьи Малининой
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В Костромской области появится школа имени Прасковьи Малининой 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Такое решение приняли областные депутаты на заседании 12 июля.
Присвоить имя главной колхозницы СССР решили средней школе в селе Саметь.
«Она эту школу строила, всегда держала связь со школьниками», — прокомментировал решение председатель комитета Костромской областной думы по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, регламенту и информационной политике Андрей БЫЧКОВ.
Прасковья Малинина родилась в селе Саметь (Костромской район). Там же она одна из первых вступила в только что организованный колхоз.
В селе Саметь установлен бюст в честь Прасковьи Малининой.
В этом году на могиле легендарной колхозницы обновили памятник.
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