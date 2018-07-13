В Костромской области появится школа имени Прасковьи Малининой

Такое решение приняли областные депутаты на заседании 12 июля.

Присвоить имя главной колхозницы СССР решили средней школе в селе Саметь.

«Она эту школу строила, всегда держала связь со школьниками», — прокомментировал решение председатель комитета Костромской областной думы по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, регламенту и информационной политике Андрей БЫЧКОВ

Прасковья Малинина родилась в селе Саметь (Костромской район). Там же она одна из первых вступила в только что организованный колхоз.

В селе Саметь установлен бюст в честь Прасковьи Малининой.

В этом году на могиле легендарной колхозницы обновили памятник.