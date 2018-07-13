Ещё
121 школу отремонтируют в 2018 году в Барнауле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

121 школу отремонтируют в 2018 году в Барнауле 

АиФ — Алтай 7 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Власти намерены отремонтировать в Барнауле 121 школу из 255, сообщает городская администрация.
В некоторых учреждениях будет проведен косметический ремонт, в других работы будут вестись сразу по нескольким направлениям. Всего планируется потратить около 90 млн рублей. Также реализуется программа по ремонту спортзалов.
Предполагается сначала выполнить предписания надзорных органов: отремонтировать кровли, заменить оконные блоки в классах, благоустроить территорию школ. В пяти учреждениях в рамках соответствующей программы проведут реконструкцию и ремонт спортзалов.
Завершить работы планируют до 1 августа.
АиФ — Алтай: последние новости
Первых специалистов по экономической безопасности выпустил АлтГТУ В Алтайском крае многодетным семьям помогут собрать детей в школу Родители будут выбирать, как язык будет изучать ребенок в школе?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину87
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место38
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве28
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина334
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение