121 школу отремонтируют в 2018 году в Барнауле

Власти намерены отремонтировать в Барнауле 121 школу из 255, сообщает городская администрация.

В некоторых учреждениях будет проведен косметический ремонт, в других работы будут вестись сразу по нескольким направлениям. Всего планируется потратить около 90 млн рублей. Также реализуется программа по ремонту спортзалов.

Предполагается сначала выполнить предписания надзорных органов: отремонтировать кровли, заменить оконные блоки в классах, благоустроить территорию школ. В пяти учреждениях в рамках соответствующей программы проведут реконструкцию и ремонт спортзалов.

Завершить работы планируют до 1 августа.