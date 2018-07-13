В мысковской школе №6 будет проведен капитальный ремонт

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в новом учебном году дети не вернутся в стены школы №6 на улице Панфилова. Здание находится в аварийном состоянии. Учеников распределят по другим школам, власти предоставят для них автобус.