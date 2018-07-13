В мысковской школе №6 будет проведен капитальный ремонт 

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в новом учебном году дети не вернутся в стены школы №6 на улице Панфилова. Здание находится в аварийном состоянии. Учеников распределят по другим школам, власти предоставят для них автобус.
В школе №6 будет проведен капитальный ремонт, которого не было с момента постройки в 1961 году. В 2015 году был проведен ремонт кровли, в 2017 — отопительной системы. После этого в здании просели несущие конструкции. Специалисты определят возможность полной реконструкции здания. Сергей Цивилев поручил главе Мысков Дмитрию Иванову подготовить проектно-сметную документацию. В 2019 году в бюджете области заложены деньги на капитальный ремонт 12 школ.