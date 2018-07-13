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АлтГТУ вошел в рейтинг вузовских центров содействия занятости выпускников
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АлтГТУ вошел в рейтинг вузовских центров содействия занятости выпускников 

АиФ — Алтай 9 часов назад
Подведены итоги мониторинга деятельности вузовских центров содействия трудоустройству выпускников в 2017 году по методике, разработанной координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.
Алтайский государственный технический университет вошел в рейтинг вузовских центров (https://kcst.bmstu.ru/component/regions/rating/2017/v) содействия трудоустройству выпускников 2017 года и занял 21 позицию из 71 (результат 2016 года — 25 место из 83). Также в этом рейтинге Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина (3 позиция).
При составлении рейтинга вузовских центров учитывались такие показатели:
Использование веб-сайта центра;Наличие сообщества центра в социальных сетях;Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда;Информационно-методическая работа;Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности центра, проводимых в регионе;Организация центром мероприятий;Организация временной занятости студентов;Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами.
Мониторинг деятельности организационно-методического обеспечения центров (служб, отделов) содействия трудоустройству выпускников проводится ежегодно в целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, обмена опытом и совершенствования их работы.
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