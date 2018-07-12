Пристройку к школе номер два в Балашихе откроют к новому учебному году

Строители ведут работы по возведению пристройки к школе № 2 в рамках программы по развитию образования проводимой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева . На данный момент объем работ на объекте завершен на 75%.

Как сообщил заместитель начальника управления строительного комплекса городской администрации Николай Волчков полностью завершить работы планируется к концу августа, чтобы 1 сентября открыть для учащихся. Всего в новом здании разместят 300 школьников.

«Проводятся фасадные и отделочные работы, а также прокладка инженерных сетей» — отметил он.

В ближайшее время количество рабочих на объекте увеличат до 200 человек, чтобы закончить все в срок.

С середины августа начнется поставка необходимой мебели и оборудования. К этому времени все отделочные работы должны быть завершены.

В рамках губернаторской программы на строительство выделено 200 миллионов рублей из бюджетов Московской области и Балашихи

В городском округе по программе губернатора «Образование Подмосковья» с 2013 года построено 11 школ, в которых могут обучаться более 7,5 тысяч детей.

В этом году откроют еще две новые школы: на 550 мест в микрорайоне 1 мая и на 795 мест в микрорайоне Центр-2. Кроме того, на территории муниципалитета проектируются еще восемь школ.