Третью смену в школах упразднят к 2024 году 

Министр просвещения считает ликвидацию трехсменки в стране приоритетом национального проекта в сфере образования.
https://tv5.zp.ua Ольга Васильева подчеркнула, что Правительство РФ будет бороться с переполненными школами и ветхим школьным фондом. В начале 2000-х годов в России прошла реструктуризация школьной сети: были закрыты неэффективные школы. Авторы реформы добились сокращения бюджетных расходов на содержание школьных зданий. Однако эффект был недолгим. Вскоре дети были вынуждены учиться, а учителя преподавать в три смены: с раннего утра и до поздней ночи. — У нас на сегодняшний день дополнительная потребность в новых местах составляет 188 тысяч. Безусловные приоритеты для нас — ликвидация третьей смены, для чего нам требуется 73 тысячи мест, — сказала министр просвещения Ольга Васильева в своем докладе об основных направлениях национального проекта в сфере образования на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. В 2017 году третья смена сравнительно редко встречалась в Центральной России, но была нормой для школ Бурятии, Дагестана и Чечни. 80% подростков, которые приходят в школу в пять вечера, а возвращаются домой ближе к полуночи, проживают в Северокавказском федеральном округе. Там насчитывается около 1,2 млн детей. Некоторые школы, спроектированные на 200-300 мест, принимают более 800 учеников. Педагоги ведут уроки в библиотеках, спортзалах, столовых и подсобках. К началу 2020-х годов на Северном Кавказе ожидается демографический прирост еще в 100 тысяч детей. Несколько лет правительство РФ вело безуспешную борьбу против третьей смены. В 2014 году Северный Кавказ получил 15 млрд руб. на строительство 57 школьных зданий. В 2016 году — 2 млрд руб. на 15 новых школ. В прошлом году Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 3,8 млрд рублей на «расселение» переполненных школ и перевод детей из ветхих школьных зданий в новые. Однако к концу 2017 года проблема так и не была решена. До 2024 года бороться с третьей сменой будут в рамках национального проекта в сфере образования. Расселение переполненных школ становится приоритетом федеральной образовательной политики.