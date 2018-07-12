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Более тысячи студентов Воронежского опорного университета получили красные дипломы
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Более тысячи студентов Воронежского опорного университета получили красные дипломы 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Впервые вручение проходило на Советской площади. Выпускники Воронежского опорного университета получили дипломы. Впервые вручение проходило на Советской площади. Всего в этом году вуз закончили более 4 тыс. студентов. Из них свыше тысячи с красными дипломами. — Мне очень, очень нравилось учиться, это интересно в плане того, что можно пообщаться с интересными людьми, с интересными преподавателями, помимо учёбы студенческая жизнь наполнена массой всего, что даёт тоже невероятно колоссальный опыт, — рассказала выпускница ВГТУ Татьяна Попова.
— Четыре года были очень интересными, я даже и не подозревал, что учёба и наука может быть действительно настолько интересной. С отличием заканчиваю Воронежский государственный технический университет, надеюсь также закончу и магистратуру, — отметил выпускник ВГТУ Андрей Юрченко. Лучшим из лучших документы о высшем образовании вручали руководители воронежских предприятий. Большинство из тех, кто получил сегодня диплом, в ближайшее время начнут работать или уже работают. Вуз известен традиционно высоким процентом трудоустройства выпускников. Ну, а те, кто захочет продолжить обучение, могут рассчитывать на большее, в сравнении с прошлым годом, количество бюджетных мест в магистратуре.
— 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры, пролетают мгновенно, надо сделать всё возможное, получить всё за это время, для того, чтобы в дальнейшем быть счастливым и замечательным человеком. Сегодня те компетенции, которые предоставляются в вузе, дают возможность студентам показать максимальный процент трудоустройства, — отметил ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.
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