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На 1 июля в школы Выборгского района подано 1200 заявлений от родителей первоклассников
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На 1 июля в школы Выборгского района подано 1200 заявлений от родителей первоклассников 

Ivyborg.ru 9 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
30 июня в Выборгском районе завершился прием заявлений в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории.
По его итогам в 1 класс зачислены 1200 будущих первоклассников, из них 670 детей в Выборге.
С 1 июля начался прием заявлений для граждан, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории. Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе администрации МО «Выборгский район» ЛО, в некоторых школах района, по сообщениям поступавшим в конфликтную комиссию комитета образования Выборгского района, не хватило мест будущим первоклассникам.
На основании поступивших обращений, председателем комитета образования МО «Выборгский район» Ольгой Карвелис было принято решение открыть дополнительные классы в Гимназии № 11, школе № 1 и №7 города Выборга, а также Рощинской школе. А в случае необходимости дополнительный класс появится и в школе № 37 города Выборга.
Также в школе № 8 города Выборга откроется небольшой класс с пролонгированным сроком обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет образования администрации МО «Выборгский район» просит обратить внимание родителей первоклассников, что работать «Горячая линия» по вопросам приема в 1 класс в общеобразовательные организации Выборгского района Ленинградской области продолжает свою работу по телефону 8 (81378) 3-58-74.
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