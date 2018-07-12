На 1 июля в школы Выборгского района подано 1200 заявлений от родителей первоклассников

30 июня в Выборгском районе завершился прием заявлений в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории.

По его итогам в 1 класс зачислены 1200 будущих первоклассников, из них 670 детей в Выборге

С 1 июля начался прием заявлений для граждан, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории. Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе администрации МО «Выборгский район» ЛО, в некоторых школах района, по сообщениям поступавшим в конфликтную комиссию комитета образования Выборгского района, не хватило мест будущим первоклассникам.

На основании поступивших обращений, председателем комитета образования МО «Выборгский район» Ольгой Карвелис было принято решение открыть дополнительные классы в Гимназии № 11, школе № 1 и №7 города Выборга, а также Рощинской школе. А в случае необходимости дополнительный класс появится и в школе № 37 города Выборга.

Также в школе № 8 города Выборга откроется небольшой класс с пролонгированным сроком обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.