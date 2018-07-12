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Минпросвещения уедет с Тверской
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Минпросвещения уедет с Тверской 

News.ru 10 часов назад
Министерство просвещения сменит место расположения. Из здания на Тверской ведомство переедет в дом, который находится на пересечении Каретного Ряда со Средним Каретным переулком.
В данный момент в здании на Каретном располагается департамент городского имущества столицы, информирует РБК. Ведомство переедет в «Москва-Сити». Вместо Минпросвещения на Тверской теперь будет Министерство высшего образования и науки.
Ранее Министерство образования и науки было разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования. После указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, Ольга Васильева вошла в новый кабмин в должности министра просвещения. В первую очередь политик решила провести кадровые перестановки.
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