Минпросвещения уедет с Тверской

Министерство просвещения сменит место расположения. Из здания на Тверской ведомство переедет в дом, который находится на пересечении Каретного Ряда со Средним Каретным переулком.

В данный момент в здании на Каретном располагается департамент городского имущества столицы, информирует РБК. Ведомство переедет в «Москва-Сити». Вместо Минпросвещения на Тверской теперь будет Министерство высшего образования и науки.