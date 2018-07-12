О русских богатырях поговорили в детском саду в Дубровском проезде

В отделении дошкольного образования «Маячок» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 3 июля прошло мероприятие, посвященное Дню русских богатырей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Воспитатели дошкольных групп в этот день провели с воспитанниками беседы о русских богатырях, познакомили с героями былин, их подвигами; дали представление об оружии, снаряжении и их использовании, играли в русские народные игры, — сообщили в администрации.

Напомним, что «Маячок» расположен по адресу: Дубровский проезд, дом 7. (еп)