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О русских богатырях поговорили в детском саду в Дубровском проезде
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О русских богатырях поговорили в детском саду в Дубровском проезде 

Управа Южнопортового района 10 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
В отделении дошкольного образования «Маячок» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 3 июля прошло мероприятие, посвященное Дню русских богатырей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Воспитатели дошкольных групп в этот день провели с воспитанниками беседы о русских богатырях, познакомили с героями былин, их подвигами; дали представление об оружии, снаряжении и их использовании, играли в русские народные игры, — сообщили в администрации.
Напомним, что «Маячок» расположен по адресу: Дубровский проезд, дом 7. (еп)
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