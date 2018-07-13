Воронежский госуниверситет будет выпускать специалистов по блокчейну

Воронежский госуниверситет будет выпускать приступил к подготовке кадров в области цифровой экономики и технологий блокчейн, сообщила пресс-служба вуза.

На базе кафедры информационных технологий и математических методов в экономике экономического факультета ВГУ в новом учебном году открывается новый профиль бакалавриата «Модели и методы анализа цифровой экономики». Программа обучения предусматривает углубленную подготовку в области использования современных информационных технологий анализа и поддержки принятия решений, технологий цифровой экономики, технологий блокчейн.

«В рамках направления «Цифровая экономика» у нас появилось много новых курсов, сотрудники кафедры сейчас занимаются их разработкой. Приходится менять и содержание привычных учебных курсов. Курс «Введение в цифровую экономику» будет особенно активно развиваться. Думаю, что в перспективе всем студентам экономического факультета нужно будет его читать, потому что в цифровой экономике проблема экономического анализа, проблема превращения цифровой информации в содержательную будет стоять очень остро», — делится завкафедрой информационных технологий и математических методов в экономике экономического факультета ВГУ Валерий Давнис.