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В Подмосковье до конца года введут в строй более 20 учреждений образования
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В Подмосковье до конца года введут в строй более 20 учреждений образования 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более двух десятков объектов образования, таких как школы и детские сады, планируется ввести в эксплуатацию в Московской области до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
"До конца 2018 года на территории Московской области введут в эксплуатацию девять школ с участием бюджета Московской области и блоков начальных классов, рассчитанных на 4509 мест, из них введена в эксплуатацию одна общеобразовательная школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детских образовательных учреждений на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже получили ввод и готовятся к торжественному открытию", — говорится в сообщении.
В нем поясняется, что объекты строятся в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы за счет бюджетов Московской области и муниципальных образований, а также за счет внебюджетных средств.
Объекты строятся в следующих городских округах: Балашиха, Ивантеевка, Истра, Котельники, Коломна, Красногорск, Химки, Лосино-Петровский, Лобня, Подольск, Мытищи, Наро-Фоминский, Дмитровский, Богородский, а также в Лотошинском, Одинцовском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Серпуховском и Щелковском районах.
"Строительство вышеперечисленных объектов осуществляется в рамках государственных программ Московской области и сопровождается Центром бюджетного строительства, который обеспечивает всестороннюю поддержку и связь между региональными органами власти и застройщиками в решении возникающих вопросов на всех стадиях реализации проектов", — резюмировал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, его слова приводит пресс-служба.
В Подмосковье на разных стадиях реализации находится свыше 600 проектов социальной инфраструктуры, уточняется в сообщении.
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