Около 20 детсадов планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году

На территории Подмосковья по итогам 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 18 детских садов, которые рассчитаны почти на 3,4 тысячи детей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2018 году планируется ввести 18 дошкольных образовательных учреждений на 3365 мест», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из 18 детсадов уже ввели в эксплуатацию три, эти дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 760 мест.

Также собеседник агентства сообщил, что в текущем году в рамках госпрограммы в Подмосковье запланирован ввод в эксплуатацию девяти школ, рассчитанных на 4,5 тысячи учеников.