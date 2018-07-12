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Около 20 детсадов планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году
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Около 20 детсадов планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья по итогам 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 18 детских садов, которые рассчитаны почти на 3,4 тысячи детей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«В 2018 году планируется ввести 18 дошкольных образовательных учреждений на 3365 мест», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из 18 детсадов уже ввели в эксплуатацию три, эти дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 760 мест.
Также собеседник агентства сообщил, что в текущем году в рамках госпрограммы в Подмосковье запланирован ввод в эксплуатацию девяти школ, рассчитанных на 4,5 тысячи учеников.
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