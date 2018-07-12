Российская книжная палата открыла электронный каталог учебных изданий

Российская книжная палата (РКП) — филиал ТАСС открыла на своем сайте всероссийский Электронный школьный каталог (ЭШК). Для образовательных учреждений страны он станет серьезным подспорьем в подготовке к новому учебному году.

Каталог удобен и прост в использовании: он позволяет работникам школьных библиотек и педагогам в режиме онлайн найти любую учебную литературу всего за несколько минут. Достаточно лишь задать один из критериев поиска: название, автора, ISBN, тематику и издательство. Обязательное условие работы с базой данных — регистрация учебного заведения на сайте Российской книжной палаты.

Электронный школьный каталог включает в себя информацию обо всех книгах, периодических, картографических, нотных, изоизданиях и авторефератах диссертаций, которые выпускаются в нашей стране для среднего и специального образования. Это учебники и методические пособия, словари, справочники и энциклопедии, художественная и научно-познавательная литература, а также издания по педагогике, психологии, медицине и т. д.

В настоящее время Электронный школьный каталог содержит информацию о более чем 36 тыс. изданий, и этот список ежедневно пополняется за счет новых, которые поступают в РКП для государственной регистрации.