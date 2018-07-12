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В школе №222 Восточного Дегунина закончилась «волшебная смена»
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В школе №222 Восточного Дегунина закончилась «волшебная смена» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В школе № 222 Восточного Дегунина прошло закрытие летней смены, посвященной теме чародейства и волшебства. Как сообщили в администрации школы, в честь этого события состоялся прощальный гала-концерт.
— Наши ребята продемонстрировали все свои вновь приобретенные знания и умения. Они поучаствовали в увлекательном квесте, танцевальной программе, провели научные опыты и сыграли на музыкальных инструментах. Также в программе вечера были представлены театральные миниатюры, — рассказал сотрудник администрации.
Все участники смены получили памятные подарки от руководства школы.
Напоминаем, школа № 222 располагается по адресу улица 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)
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