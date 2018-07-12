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РАНХиГС и МФТИ открывают первую в России онлайн-магистратуру по цифровой экономике
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РАНХиГС и МФТИ открывают первую в России онлайн-магистратуру по цифровой экономике 

ТАСС 11 часов назад
ТАСС, 12 июля. Президентская академия и Московский физико-технический институт заключили соглашение о совместной программе онлайн-магистратуры «Цифровая экономика». Открыт первый прием абитуриентов, который продлится до 24 августа.
Соглашение подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор МФТИ Николай Кудрявцев. В рамках документа будет проходить образовательная программа «Цифровая экономика», первая магистратура для специалистов новой профессии в онлайн-формате.
Новая программа позволит студентам получить полный объем знаний сразу в двух областях — экономике и математике. По итогам обучения они получат дипломы магистров Президентской академии и МФТИ государственного образца.
В рамках программы экономические дисциплины будут вести преподаватели Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС. Подготовку слушателей по точным наукам (математическому анализу, машинному обучению, основам статистики и комбинаторики) обеспечат профессора ФизТеха.
"Цифровизация ведет к фундаментальным изменениям в общественной, экономической и гуманитарной сферах, и требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Они должны обладать самыми актуальными знаниями как по экономическим, так и по техническим наукам, иметь развитые soft skills. Выпускники нашей магистратуры «Цифровая экономика» будут иметь возможность работать в любых отраслях экономики. Уверен, что вместе с коллегами из ФизТеха, мы подготовим востребованных в стране и на рынке специалистов самого высокого уровня", — подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.
"Цифровая экономика — очень перспективная профессия, которая будет востребована в ближайшем будущем как в бизнесе, так и в государственном аппарате. Мы очень рады что партнером этого направления выступает Президентская академия — вуз, обладающий большой экспертизой в области экономических наук. В этой связке ФизТех выступает как гарант качества подготовки по точным наукам, это традиционно наша сильная сторона. Вместе мы сможем обучить уникальных специалистов", — отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.
Куратор программы и директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский уточнил, что ФПМИ — это лидирующий в России образовательный и научный центр компетенций в области математики, информатики и их приложений. «Вместе с РАНХиГС мы сейчас активно работаем не только над более чем современными программами наших магистратур (в которых глубокая математика — комбинаторика, вероятность, статистика, оптимизация, машинное обучение — сочетаются с экономикой), но и над множеством интересных проектов в рамках недавно созданной совместной лаборатории. Наши студенты естественным образом будут вовлечены и в эту проектную деятельность», — отметил Андрей Райгородский. По его мнению, формат онлайн-магистратуры становится более востребованным: «В 2016 г. мы запустили первую в России онлайн-магистратуру по современной комбинаторике, которая завоевала премию Рунета. В первом наборе у нас было 10 студентов, семь из которых недавно получили дипломы, в наборе 2017 года — 17 студентов, а в этом году мы рассчитываем на 30 мест. И эти ребята очень сильные, многие из них уже работают в ведущих компаниях и научных центрах, например, в Лаборатории прикладных исследований МФТИ-Сбербанк».
Слушатели совместной магистратуры РАНХиГС и МФТИ «Цифровая экономика» и изучат следующие курсы: Большие данные; Комбинаторика; Математические методы оптимизации; Цифровая экономика; Теория вероятностей; Дискретная математика; Теория игр; Математическая статистика; Случайные процессы; Микроэкономика; Макроэкономика; Эконометрика; Финансы; Машинное обучение; Корпоративные финансы.
Прием документов для первых абитуриентов на программу «Цифровая экономика» продлится до 24 августа, слушатели пройдут обучение в течение двух лет.
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