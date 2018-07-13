В новом учебном году учеников школы №1411 на Бестужевых встретят новая спортплощадка и танкодром

Коммунальщики продолжают активные работы по благоустройству территории школы № 1411 на улице Бестужевых, 23. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, здесь обустроят современную школьную спортивную площадку и танкодром для танкомодельного спорта.

— Завершить все работы планируется завершить до начала учебного года, — отметили в школе.

В настоящее время рабочие производят замену бордюрного камня и асфальтового покрытия. Позже планируется разбить цветники, в которых «поселятся» петуньи, астильбы, колокольчики и гвоздики.