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В новом учебном году учеников школы №1411 на Бестужевых встретят новая спортплощадка и танкодром
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В новом учебном году учеников школы №1411 на Бестужевых встретят новая спортплощадка и танкодром 

Управа района Отрадное 6 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Коммунальщики продолжают активные работы по благоустройству территории школы № 1411 на улице Бестужевых, 23. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, здесь обустроят современную школьную спортивную площадку и танкодром для танкомодельного спорта.
— Завершить все работы планируется завершить до начала учебного года, — отметили в школе.
В настоящее время рабочие производят замену бордюрного камня и асфальтового покрытия. Позже планируется разбить цветники, в которых «поселятся» петуньи, астильбы, колокольчики и гвоздики.
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