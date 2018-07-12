700 студентов из разных городов России будут строить объекты на Маяке

На объектах «Маяка» в Озерске вновь стартовала студенческая стройка. Более 700 человек стали участниками самого крупного в стране трудового проекта "Росатома" . Учащиеся приехали в закрытый южноуральский город из 26 регионов России . Здесь они будут трудиться над благоустройством территорий и ремонтов производственных помещений. — Сорок три студенческих отряда получили путевки для работы на производственном объединении «Маяк» после торжественной церемонии открытия Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» в Озерске, — сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области. Для работ на «Маяке» выбрали студентов лучших трудотрядов России. Самых старательных наградят почетным знаком «За развитие студенческих отрядов атомной отрасли». Отметим, что с каждым годом количество студентов, работающих на строительных объектах в Озерске, возрастает.