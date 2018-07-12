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700 студентов из разных городов России будут строить объекты на Маяке
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700 студентов из разных городов России будут строить объекты на Маяке 

Хорошие новости 5 часов назад
Фото: Хорошие новости
На объектах «Маяка» в Озерске вновь стартовала студенческая стройка. Более 700 человек стали участниками самого крупного в стране трудового проекта "Росатома". Учащиеся приехали в закрытый южноуральский город из 26 регионов России. Здесь они будут трудиться над благоустройством территорий и ремонтов производственных помещений.
— Сорок три студенческих отряда получили путевки для работы на производственном объединении «Маяк» после торжественной церемонии открытия Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» в Озерске, — сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.
Для работ на «Маяке» выбрали студентов лучших трудотрядов России. Самых старательных наградят почетным знаком «За развитие студенческих отрядов атомной отрасли». Отметим, что с каждым годом количество студентов, работающих на строительных объектах в Озерске, возрастает.
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