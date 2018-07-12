ИУБиП в Ростове лишился аккредитации

Три российских ВУЗа лишились аккредитации, среди них один ростовский. Соответствующие приказы размещены в четверг на сайте Минобра РФ

Негосударственый вуз — «Южный университет (ИУБиП)» лишен аккредитации в отношении уровня высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по укрупненной группе профессий «экономика и управление».