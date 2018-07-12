ИУБиП в Ростове лишился аккредитации 

Три российских ВУЗа лишились аккредитации, среди них один ростовский. Соответствующие приказы размещены в четверг на сайте Минобра РФ.
Негосударственый вуз — «Южный университет (ИУБиП)» лишен аккредитации в отношении уровня высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по укрупненной группе профессий «экономика и управление».
Согласно действующему законодательству, учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, а вот дипломы образца установленного Минобрнауки России выпускникам теперь не светят. Также ВУЗ не может предоставлять отсрочку призывникам, а учредитель обязан перевести студентов в другие высшие учебные заведения, имеющие аккредитацию. Причем с сохранением всех условий обучения. Это касается как учебной программы, так и финансовой стороны вопроса. Студент должен перейти на тот же курс и форму обучения, и сохранить бюджетное или коммерческое место с прежним уровнем оплаты.