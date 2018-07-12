Минпросвещения: нацпроект «Образование» поставит задачу 70 вузам войти в мировые рейтинги

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Национальный проект по образованию, обсуждение положений которого планируется завершить в ближайшие месяцы, поставит новую задачу российским университетам — до 80 из них должны будут войти в мировые рейтинги. Об этом заявил в четверг директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минпросвещения Александр Соболев , выступая на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

"В проекте «Образование» сейчас предполагается девять федеральных проектов, девять крупных задач. Общую рамку проекта будет держать Министерство просвещения, а Министерство науки и высшего образования будет отвечать в основном за два крупных федеральных проекта. Один из них называется «Новые университеты», в этом проекте будет три составных части — экспорт, модернизация образовательных программ, в первую очередь, практикоориентированность и структурность организационных решений, связанных с зонами развития", — отметил Соболев.

По его словам, целевые показатели «Проекта 5-100», который предполагает вхождение не менее пяти вузов в топ-100 мировых рейтингов, будут включены в проект «Новые университеты», более того, задачи планируется усложнить. «Если говорить о ключевых измерениях, то это увеличение примерно в три раза количества иностранных студентов, вхождение 70-80 российских университетов в мировые рейтинги и довольно серьезное изменение в области образовательных программ и технологий», — сказал Соболев.

Он добавил, что в нацпроекте по науке будет пять проектов. «Один проект — „Кооперация с промышленными предприятиями региона“ и второй — „Кадры, экономика и инновации“. Основная рамка — это создание 15 научно-образовательных центров к 2024 году, которые строятся на новой организационной форме взаимодействия университетов, промышленных предприятий и научных организаций», — пояснил глава департамента.

Соболев отметил, что планируемые мероприятия и целевые показатели будут построены таким образом, что результатом будет кратное увеличение эффективности технологической деятельности. «Речь идет о повышении эффективности примерно от пяти до 10 раз, и это доля промышленных предприятий, которые включаются в подобного рода действия, вклад в создание инфраструктуры конкретных органов управления на территории субъектов и так далее», — уточнил он.

Глава департамента указал, что нацпроект по образованию главным образом будет решать задачи по конкурентоспособности российской системы, нацпроект по науке — способствовать технологическому прорыву. «Я не думаю, что буду раскрывать сейчас больше деталей, сейчас идет экспертное обсуждение, которое продлится месяц или два, но общий контур примерно понятен», — заключил чиновник.