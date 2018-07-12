В одной из школ Хорошевки ведется набор в кадетский класс

Школа № 1409 Хорошевского района ведет набор в кадетский класс.

В кадетские классы принимаются как мальчики, так и девочки.

— Ребята смогут обучаться таким дисциплинам, как «Строевая подготовка», «Рукопашный бой», «Бальные танцы», «Математика», «Риторика» и «Немецкий язык». Прием в кадетский класс осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) учащихся, — рассказала директор школы Ирина Ильичева

Цель деятельности кадетских классов — воспитание гражданина, патриота своей страны. То есть, кроме общеобразовательных функций, обучение в кадетских классах несет в себе функции формирования общей культуры личности, подготовки к служению своей стране на гражданском или военном поприще, создания основы для осознанного выбора кадетом своей будущей профессии. (еп)