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Дмитрий Сватковский вручил дипломы выпускникам княгининского университета в рамках костюмированного «Екатерининского бала»
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Дмитрий Сватковский вручил дипломы выпускникам княгининского университета в рамках костюмированного «Екатерининского бала» 

Нижегородская правда 5 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Дмитрий Сватковский вручил дипломы выпускникам княгининского университета в рамках костюмированного «Екатерининского бала»12 июля 2018 года в Княгинине в «Нижегородском государственном инженерно-экономический университете» состоялся традиционный«Екатерининский бал» — театрализованное вручение дипломов лучшим выпускникам.
Поздравил студентов с окончанием университета и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. В мероприятии приняли участие около 150 человек — выпускники, родители, научно–педагогические работники вуза и почетные гости. В актовом зале, оборудованном и стилизованном под проведение бала, вручение дипломов сопровождалось бальными танцами под аккомпанемент струнного квартета, выступлением вокального коллектива «Элегия» и танцевального коллектива «Бриз».
Как отметил Дмитрий Сватковский, он впервые присутствует на таком необычном, костюмированном вручении дипломов студентам. «Регион нуждается в молодых, инициативных профессионалах, которые помогут сделать следующий шаг в развитии области. Губернатор Глеб Никитин ставит перед правительством задачу по эффективному трудоустройству молодежи после окончания вузов и техникумов. И здесь княгинский университет играет важнейшую роль, поскольку большинство выпускников университета после завершения обучения работают в районах Нижегородской области», — подчеркнулДмитрий Сватковский.
Как отметил ректор университета Анатолий Шамин, с 2012 года в вузе установлена традиция вручать дипломы выпускникам-отличникам, а также выпускникам, внесшим большой вклад в развитие студенческой науки, общественной деятельности, имиджа вуза на «Екатерининском балу»: «Екатерина II покровительствовала развитию образования в России, и своим Указом, подписанным 28 декабря 1779 года о присвоении статуса уездного города селу Княгинино, заложила предпосылку зарождения в будущем здесь высшего учебного заведения».
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