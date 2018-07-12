Принудительного трансфера в Сибирь не будет. Ямальские студенты знают, где будут работать

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов поддерживает возможность распределения после института, но не в качестве «принудительного трансфера в Сибирь», а в качестве права, привилегии, меры поощрения наиболее успешных, активных и конкурентоспособных выпускников.

«Надеюсь, что именно такими являются ямальские студенты, а их в тюменских вузах на сегодняшний день более 2800 человек», — подчеркнул Корепанов, отвечая на вопрос председателя молодежного отделения Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Алёны Хороля.

Алёна Хороля из Панаевска Ямальского района учится в Тюменском государственном университете. Она не скрывает, что ямальские студенты заранее знают, где в последующем, уже после окончания учебных заведений, специалисты будут работать.

«Хотелось бы узнать ваше мнение, Сергей Евгеньевич, что вы думаете об обязательном распределении кадров, как это было в советское время?» — спросила Алена.

Сергей Корепанов отметил, что действительно, в Советском Союзе существовала система обязательного распределения студентов после окончании вузов. По его мнению, возврат к советской системе распределения, в том её виде, какой она была тогда, сегодня, в условиях рыночной экономики, вряд ли возможен.

«У этой системы были свои достоинства и свои минусы. Что касается плюсов, человеку, действительно, гарантировалось место работы, а часто — и крыша над головой», — поделился спикер областной Думы.

Он признал, что сейчас ситуация другая, меняется система профориентации и подготовки кадров, в школах формируются отраслевые классы. Заключают трёхсторонние договоры между органами власти, учебными заведениями и работодателями.

«Это тоже предопределяет то, куда человек пойдёт работать. Нужно искать компромиссный вариант. Тот, кто обучается за счёт государственных бюджетных средств, будет работать там, где он необходим. Тот, кто обучался на коммерческой основе, имеет право выбирать и место работы, и характер работы по своему усмотрению», — констатировал Сергей Корепанов.