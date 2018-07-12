Воспитанники школы № 1959 района Марьино стали участниками необычных заездов

В субботу, 7 июля, в парке им. Артема Боровика среди детей дошкольного возраста района Марьино состоялись заезды на самокатах — 2018, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности. Информация об этом появилась на официальном портале школы № 1959 «Дети мира», расположенной на территории района. Воспитанники школы стали активными участниками заездов.

«Прекрасный спортивный выходной день подарил всем позитив и хорошее настроение», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности школы: sch1959uv.mskobr.ru. (еп)