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Воспитанники школы № 1959 района Марьино стали участниками необычных заездов
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Воспитанники школы № 1959 района Марьино стали участниками необычных заездов 

Управа района Марьино 6 часов назад
В субботу, 7 июля, в парке им. Артема Боровика среди детей дошкольного возраста района Марьино состоялись заезды на самокатах — 2018, посвященные празднованию Дня семьи, любви и верности. Информация об этом появилась на официальном портале школы № 1959 «Дети мира», расположенной на территории района. Воспитанники школы стали активными участниками заездов.
«Прекрасный спортивный выходной день подарил всем позитив и хорошее настроение», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности школы: sch1959uv.mskobr.ru. (еп)
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