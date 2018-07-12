В школе «Перспектива» приступили к текущему ремонту

В школе «Перспектива» обновят стадион. В дни летних каникул специалисты проведут работы по текущему ремонту. На этот раз будет произведена замена резинового покрытия.

— До 1 августа строителям предстоит заменить 2660,3 квадратного метра покрытия. На сегодня выполнено 10% работ, поэтому можно говорить о том, что уже в начале учебного года дети будут заниматься на новых беговых дорожках, — отметил глава управы Молжаниновского района Артур Силиверстов.

Работы в рамках программы летнего благоустройства проведут сотрудники ООО «Горстрой». (еп)