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В школе «Перспектива» приступили к текущему ремонту
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В школе «Перспектива» приступили к текущему ремонту 

Управа района Молжаниновский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В школе «Перспектива» обновят стадион. В дни летних каникул специалисты проведут работы по текущему ремонту. На этот раз будет произведена замена резинового покрытия.
— До 1 августа строителям предстоит заменить 2660,3 квадратного метра покрытия. На сегодня выполнено 10% работ, поэтому можно говорить о том, что уже в начале учебного года дети будут заниматься на новых беговых дорожках, — отметил глава управы Молжаниновского района Артур Силиверстов.
Работы в рамках программы летнего благоустройства проведут сотрудники ООО «Горстрой». (еп)
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