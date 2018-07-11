ЕГЭ по китайскому и семь 200-бальников: в Ярославской области подвели итоги

В среду, 11 июля, в Центре оценки и контроля качества образовании состоялась пресс-конференция для журналистов по результатам ЕГЭ.

Ярославская область оказалась богата на 100-бальников. 49 учеников написали на максимальный балл экзамен по русскому, трое — профильную математику, трое — по химии и по одному человеку биологию, физику и литературу. Семь школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

«Главная задача Государственной итоговой аттестации в 11 классе форме ЕГЭ — это обеспечить прозрачность, объективность и качество результатов и поэтому мы достаточно жестко отслеживали порядок проведения Государственной итоговой аттестации»— рассказала директор департамента образования Ирина Лобода

За экзаменом в режиме реального времени наблюдали студенты ЯГПУ им. Ушинского на портале «Смотри.ру» и фиксировали нарушения, чтобы организаторы могли мгновенно реагировать и разобраться в ситуации.

Более 300 общественных наблюдателей отслеживали, соблюдение правил всеми участниками ГИА. Нарушений и технических сбоев зафиксировано не было. Это является результатом большой работы со стороны центра оценки контроля и качества образования, который координировал всех организаторов, педагогов и других участников этой процедуры.

А вот со стороны выпускников без нарушений не обошлось — экзамен был аннулирован у семерых 11-классников. Самой частой проблемой так и остался мобильный телефон — пять человек пытались найти что-то в сотовом, один человек принес с собой справочные материалы и один выпускник не закончил вовремя.

Среди 9-классников результаты хуже — на пересдачу отправятся 14 учащихся, их результаты тоже были аннулированы с возможностью пересдать в резервное время в сентябре, так как в 9 классе все четыре экзамена обязательные.

В этом году было подано 217 апелляций, из них 42 были удовлетворены, у 32 участников балл был повышен, у пяти итоговый балл понизили, в остальных случаях процедура не повлияла на итоговый балл учащегося.

Ирина Лобода также рассказала о грядущих изменениях. Если относительно обязательного экзамена по иностранному языку пока новостей нет, и появится он точно не раньше 2020, то уже с 2019 года, школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку, который изучали внеурочно.

Главные тенденции ЕГЭ 2018:

Сократилось количество тех, кто не справился с порогомУвеличилось количество высокобальников по русскому языку, обществознанию, физике, литературе и химииУменьшилось количество высокобальников по биологии и истории, а также по профильной математике и информатике

Последний пункт не характерен для нашего города: каждый восьмой ярославец, сдающий информатику — высокобальник, что является отличным результатом.