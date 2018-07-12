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Работники школы №1945 подтвердили свою квалификацию
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Работники школы №1945 подтвердили свою квалификацию 

Вестник Бутова 6 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Речь идёт об исполняющей обязанности заместителя директора Елене Тамакчи и кураторе проектных групп Елене Фроловой. О профессиональном успехе своих работников школа №1945 сообщила на официальном сайте.
В июле исполняющая обязанности заместителя директора по качеству образования Елена Тамакчи и куратор проектных групп Елена Фролова успешно прошли все этапы аттестации на соответствие должности руководителя. Они подтвердили право занимать руководящие должности.
«Очень рады, что такие замечательные члены нашего коллектива работают с нами в одном образовательном учреждении. Впереди ещё много совместных педагогических задач и поиска оптимального их решения», — написала на школьном сайте заместитель директора школы №1945 по вопросам воспитания, социализации и дополнительного образования Светлана Дудкина.
Мы также поздравляем наших бутовских педагогов. Вы — молодцы!
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