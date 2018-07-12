Учебный модуль для иностранных студентов завершается в Одинцовском филиале МГИМО

В Одинцовском филиале МГИМО подходит к концу учебный модуль в международной летней школе. Уже в эти выходные иностранные студенты получат сертификаты. Ребята приехали из более чем десяти зарубежных стран, чтобы изучить актуальные проблемы международных отношений и внешней политики России

В летнюю школу МГИМО приехали студенты из Франции Германии , Америки, Южной Кореи и других стран. У всех них одна цель — узнать Россию, причем не только сидя за партой на лекциях.

«Вторая задача — это познакомить наших зарубежных ребят с тем, что они могут в Москве увидеть, что они могут увидеть в России. Мы их возим по Подмосковью — это и Новый Иерусалим , и парк Патриот, в Москве они увидели Новодевичий монастырь и Кремль, конечно», — отметил директор Одинцовского филиала МГИМО Сергей Васильев

Источник фото: телеканал «360»

В Одинцовском филиале МГИМО программа для студентов-иностранцев реализуется уже третий год подряд. Количество желающих узнать Россию с каждым годом только растет. Все ребята живут в гостинице одинцовского кампуса, питаются в столовой и каждый день посещают лекции, которые читают на английском.

Источник фото: телеканал «360»

По окончании трехнедельного учебного марафона студентов ждет письменный экзамен. Те, кто справится на отлично, получат сертификат. Возможно, уже через несколько кто-то из нынешних студентов станет успешным политиком или дипломатом.