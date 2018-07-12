За проведением ЕГЭ наблюдали более 130 студентов МФЮА

Из года в год университет МФЮА, главный корпус которого находится в нашем районе, становится одной из крупнейших площадок общественного и онлайн-наблюдения за ходом проведения федеральных ЕГЭ.

Чтобы никто не списывал и не подсказывал, во всех пунктах проведения ЕГЭ установлена система видеонаблюдения. Кроме того, за ходом сдачи экзамена следят специальные люди, прошедшие подготовку. В этом году в проведении Государственной итоговой аттестации были задействованы 130 студентов МФЮА.

Часть студентов, пройдя обучение у сотрудников РЦОИ, получила именные пропуска общественных наблюдателей и следила за соблюдением законности проведения ЕГЭ в школах. Вторая часть студентов после обучающих семинаров и итогового тестирования в режиме реального времени следила на сайте smotriege.ru за ходом проведения ЕГЭ в созданном в МФЮА местном ситуационном центре, фиксировала нарушения или подозрения на них.

«От работы наблюдателей во многом зависит, насколько прозрачными и честными будут выпускные экзамены, а от итогов и результатов ЕГЭ, в свою очередь, будет зависеть, какими будут наши будущие студенты — бывшие 11-классники», — отметили в пресс-службе МФЮА.

Лучшим студентам и сотрудникам после заключительного, сентябрьского этапа ЕГЭ, вручат именные благодарности от федеральных ведомств в области образования.