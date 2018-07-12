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Минпросвещения подготовит рекомендации по оплате труда педагогов на ЕГЭ
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Минпросвещения подготовит рекомендации по оплате труда педагогов на ЕГЭ 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России разработает рекомендации по оплате труда учителей в ходе проведения ЕГЭ. Об этом заявила ТАСС в четверг замглавы министерства Татьяна Синюгина по итогам заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
В ходе заседания к представителям Рособрнадзора и Минпросвещения обратились с предложением установить минимальный размер оплаты труда учителей на ЕГЭ.
"Принят закон от 3 июля, который устанавливает обязанность оплаты труда в период организации и проведения ЕГЭ. Следующим шагом станут подзаконные акты, связанные с его реализацией. Единого размера оплаты работы учителей установлено не будет, таких полномочий на уровне федерации нет, но в то же время рекомендовать субъектам какие-то механизмы мы можем и будем это делать", — сказала Синюгина.
Она добавила, что принятый закон об обязательной оплате труда педагога скажется позитивно. «Его принятие подтверждает важность финансового регулирования этих отношений. Раньше это было на усмотрение субъекта, и мы понимали, что ситуация там складывается очень по-разному. Каким образом эта оплата будет производиться, в каком размере, конечно, мы будем с нашими коллегами в министерстве и субъектами эти вопросы отрабатывать», — отметила замминистра.
На вопрос, какой именно, по ее мнению, должна быть минимальная часовая оплата, замминистра затруднилась ответить. «Сейчас существует на уровне каждого субъекта своя система оплаты труда, там есть свои подходы и критерии», — сказала Синюгина.
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