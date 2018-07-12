Дошкольники Вороновского подготовились к сдаче нормативов

Фото: официальный сайт школы №2073

Дети из образовательного комплекса «Школа №2073» поселения Вороновское подготовились к сдаче спортивных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом стало известно 10 июля.

В рамках спортивной встречи ребята познакомились с нормами ГТО первой ступени. Дети совместно с инструктором проработали возможные ошибки при выполнении спортивных упражнений. Они разобрали особенности сдачи ГТО.

Ребята, которые уже поучаствовали в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», поделились опытом с другими детьми, сообщили на официальном сайте образовательного комплекса «Школа №2073».