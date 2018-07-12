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Дошкольники Вороновского подготовились к сдаче нормативов
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Дошкольники Вороновского подготовились к сдаче нормативов 

Администрация поселения Вороновское 6 часов назад
Фото: официальный сайт школы №2073
Дети из образовательного комплекса «Школа №2073» поселения Вороновское подготовились к сдаче спортивных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом стало известно 10 июля.
В рамках спортивной встречи ребята познакомились с нормами ГТО первой ступени. Дети совместно с инструктором проработали возможные ошибки при выполнении спортивных упражнений. Они разобрали особенности сдачи ГТО.
Ребята, которые уже поучаствовали в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», поделились опытом с другими детьми, сообщили на официальном сайте образовательного комплекса «Школа №2073».
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