РМК расширяет «кадровое» сотрудничество с вузами

Она отметила, что сегодня грамотным во всех отношениях и нацеленным на успешную работу выпускникам вузов и техникумов не хватает актуальных знаний о новейших технологиях горной добычи и металлургии. Технологии отрасли динамично развиваются, а учебные заведения зачастую не успевают вносить в учебные планы соответствующие изменения.

"Поэтому мы приглашаем в вузы наших партнеров — инженеров компаний Outotec, Metso, Sandvik и других. Это очень мотивирует молодежь оставаться в профессии после учебы и развиваться в выбранном направлении", — пояснила А. Шабарова.

В кадровой политике РМК принят подход «от яслей до Нобеля»: компания занимается профориентацией начиная с детского сада и сопровождает талантливую молодежь вплоть до окончания учебных заведений. В южноуральском селе Варна, где расположен Михеевский ГОК, появился «технопарк» на базе детского сада «Умка-горнячок». Для старшеклассников регулярно проходят технотуры на предприятия Группы РМК.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, в 2016-2018 годах компания заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими специализированными вузами и техникумами Урала: Магнитогорским государственным техническим университетом имени Носова, Уральским государственным горным университетом (Екатеринбург), Первомайским техникумом промышленности строительных материалов и Коркинским горно-строительным техникумом.

В планах — соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом. По словам первого проректора УрФУ Сергея Кортова, даже при самой лучшей учебной программе и передовом оснащении вуз не может создать полноценную образовательную среду без индустриального партнера. Одним из таких партнеров станет Русская медная компания.

УрФУ и РМК намерены углублять взаимодействие в сфере профессионального образования, научно-исследовательской и инновационной деятельности, проведения совместных мероприятий, поддержки талантливой молодежи и прочее. В частности, стороны планируют создавать совместные образовательные программы высшего образования, основанные на проектном ориентированном на практику подходе. Для этого в том числе будут использовать технологии дистанционного обучения, а также программы дополнительного образования и повышения квалификации по востребованным в отрасли специальностям.