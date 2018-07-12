В Великом Новгороде началось обучение в рамках проекта АСИ «Кадры будущего для регионов»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. / ТАСС /. Двухдневная образовательная программа «Школа тьюторов» стартовала в Великом Новгороде в рамках проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов». После реализации программы в области будут сформированы лидерские команды из талантливой молодежи, рассказала в четверг ТАСС заместитель министра образования Новгородской области Софья Иванова.

"На первом этапе было отобрано 200 школьников, которые предложили свои проекты по развитию области на портале «Одаренные дети». Сегодня началось обучение тьюторов, которые будут помогать ребятам работать над их проектами в лагере «Гверстянец». Тьюторы — это студенты, на образовательный интенсив мы собрали 45 человек, в итоге отберем 30", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что школьники, которые отобраны для участия в программе, предложили проекты по развитию области в сфере экологии, туризма, образования и промышленности. Соответственно этим областям сформирована команда авторитетных лидеров, которые будут помогать группам развивать свои идеи. «Наставники — руководители органов исполнительной власти, либо государственных учреждений, бизнес-элита. В их числе региональный министр промышленности, директор Новгородского музея-заповедника, сотрудники предприятия „Квант“, — уточнила Иванова.

Из двухсот участников отберут половину, для которых в дальнейшем будет выстроена образовательная траектория на платформе электронного образования. „Это такая „фишка“ АСИ, с сентября для каждого участника из „топ-100“ будет предложено в дистанционной форме обучения — либо каких-то материалов, направленных на углубление знаний, которые пригодятся в проекте, либо по менеджменту, фандрайзингу“, — рассказала замминистра. Лучшие проекты презентуют в 2019 году на всероссийском форуме „Наставник“, в образовательном центре „Сириус“ и в рамках тематической смены в международном центре „Артек“.

О стратегической инициативе „Кадры будущего для регионов“ было заявлено в марте на заседании Наблюдательного совета АСИ. Новгородская область стала седьмым субъектом-участником. Инициатива направлена на создание условий и мер поддержки для формирования у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов.

Апробация проекта проходит с апреля 2018 года по июль 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профнавигации.