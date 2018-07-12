В детском саду на Краснодонской малышам рассказали о правилах дорожного движения

Тематическая неделя «Безопасность на дороге» прошла в дошкольном отделении №2 школы №1877 в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дети запоминали правила дорожного движения, знакомились с новыми дорожными знаками. Особое внимание было уделено сюжетно-ролевым и дидактическим играм. В игровой форме дошкольники вспомнили правила поведения в общественном транспорте, поделились знаниями о дорожных знаках, — добавил представитель администрации.

Напомним, что дошкольное отделение №2 школы №1877 находится по адресу Краснодонская улица, дом 44. (мю)