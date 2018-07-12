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В детском саду на Краснодонской малышам рассказали о правилах дорожного движения
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В детском саду на Краснодонской малышам рассказали о правилах дорожного движения 

Управа района Люблино 7 часов назад
Фото: Управа района Люблино
Тематическая неделя «Безопасность на дороге» прошла в дошкольном отделении №2 школы №1877 в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дети запоминали правила дорожного движения, знакомились с новыми дорожными знаками. Особое внимание было уделено сюжетно-ролевым и дидактическим играм. В игровой форме дошкольники вспомнили правила поведения в общественном транспорте, поделились знаниями о дорожных знаках, — добавил представитель администрации.
Напомним, что дошкольное отделение №2 школы №1877 находится по адресу Краснодонская улица, дом 44. (мю)
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