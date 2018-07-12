Урок по робототехнике на английском языке состоится в библиотеке иностранной литературы

Приглашенные преподаватели расскажут ребятам от 8 до 13 лет о робототехнике на английском языке. Познавательный и практический урок состоится 16 июля во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино.

— Дети выучат некоторые технические термины. Затем они попробуют собрать своего робота, — рассказала сотрудница пресс-службы библиотеки Дарья Хохлова

Кроме того, они смогут запрограммировать свое устройство, применив полученные знания в английском языке.

Необычное занятие стартует в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1. Участие в уроке бесплатное.