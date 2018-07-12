Производственную практику в школе №2094 прошли студенты колледжа

Ученики колледжа информационных технологий №20 прошли производственную практику по специальности «Информационные системы и программирование».

Школа №2094 в конце июня распахнула свои двери перед юношами и девушками из КАИТ-20. Студенты по окончании учебного года проходили здесь производственную практику по специальности «Информационные системы и программирование». Они в течение нескольких дней научились на практике прокладывать сети, обрабатывать информацию баз данных, обслуживать ПК и готовить технику к предстоящему учебному году.

Студенты участвовали в создании «с нуля» локальной сети для школьного интернет-телевидения, в формировании и настройке сервера, устройстве трансляции в школьном корпусе.

По мнению педагогов, студенты успешно справились с поставленными задачами, показали себя с лучшей стороны.