Детско-юношеский центр «Единство» обрел новый адрес

С 1 сентября учреждение начнет работать на ул. Сергея Орлова, 1, в здании Вечерней школы № 1. В организации идет переезд, педагоги и сотрудники центра уже осваивают новые площади.

Напомним, ранее ДЮЦ «Единство» располагался на ул. Гагарина, 46. В учреждении занимаются талантливые дети по различным направлениям: математика, биология, краеведение и др.

«Мы давно искали новое помещение, давно мечтали о том, чтобы располагаться в центре города. Это очень удобно для всех детей, которые к нам ходят», — говорит директор муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр „Единство“ Ирина Курина.

Сейчас в центре идут каникулы. Многие из воспитанников и педагогов отправились на смену в загородный лагерь „Единство“.