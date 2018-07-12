Ещё
Детско-юношеский центр «Единство» обрел новый адрес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детско-юношеский центр «Единство» обрел новый адрес 

Вологда.рф 8 часов назад
Фото: Вологда.рф
С 1 сентября учреждение начнет работать на ул. Сергея Орлова, 1, в здании Вечерней школы № 1. В организации идет переезд, педагоги и сотрудники центра уже осваивают новые площади.
Напомним, ранее ДЮЦ «Единство» располагался на ул. Гагарина, 46. В учреждении занимаются талантливые дети по различным направлениям: математика, биология, краеведение и др.
«Мы давно искали новое помещение, давно мечтали о том, чтобы располагаться в центре города. Это очень удобно для всех детей, которые к нам ходят», — говорит директор муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр „Единство“ Ирина Курина.
Сейчас в центре идут каникулы. Многие из воспитанников и педагогов отправились на смену в загородный лагерь „Единство“.
Вологда.рф: последние новости
14 выпускников Вологды написали ЕГЭ на 100 баллов Жители Памира приехали поступать в Вологодский госуниверситет От замены водоводов до новых веранд. 50 млн рублей направили в Вологде на ремонт школ и детских садов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками234
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение