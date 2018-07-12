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В дошкольном отделении ШМК Бибирево отпраздновали День моряка
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В дошкольном отделении ШМК Бибирево отпраздновали День моряка 

Управа района Бибирево 8 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
В старших группах дошкольного отделения № 1 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» прошли досуговые мероприятия, посвященные Дню моряка и рыболова. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Праздник начался с отправления двух команд в большое морское путешествие, где они прошли множество испытаний, чтобы стать настоящими моряками. Во время морского приключения дети узнали, кто такие лоцман и штурман и даже побывали в их роли, а также научились пользоваться спасательным кругом, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что юные мореплаватели с легкостью справились со всеми предложенными заданиями и остались довольны собой. (вт)
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