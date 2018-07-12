В Институте Пушкина проходит приемная кампания

Прием проводится по всем направлениям подготовки: в магистратуре и аспирантуре в ближайшее время пройдут вступительные экзамены.

Магистратура в Институте Пушкина представлена четырьмя программами: «Русский язык как иностранный», «Русский язык и межкультурная коммуникация», «Филологическое обеспечение СМИ», «Русская литература в полилингвальном мире». 10 июля закончился первый этап приема документов в магистратуру и уже на следующий день начинаются вступительные испытания, состоящие из двух экзаменов: письменного, на котором проверяются общие теоретические и практические знания, и устного — специально разработанного под каждую программу исходя из ее профиля.

Одно из нововведений приемной кампании — это открытие новой магистерской программы «Русская литература в полилингвальном мире», которую возглавил профессор с 40-летним стажем преподавания, автор почти 400 научных публикаций Сергей Травников. «По литературе у нас не было программ и, учитывая, какая у нас сильная кафедра мировой литературы, возникла идея развить это направление деятельности в магистратуре, — рассказывает проректор Института Пушкина Елена Колтакова. — Это позволит заниматься не только преподаванием, но и проводить научные исследования в рамках межкультурного диалога».