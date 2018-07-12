Стобалльники Башкирии получат по 100 тысяч рублей, если поступят в вузы Уфы

Выпускникам Башкирии , набравшим 100 баллов на ЕГЭ, вузы республики вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Дети получат эти деньги, если выберут вуз своего региона, об этом сообщила министр образования РБ Гульназ Шафикова

Торжественное вручение первых сертификатов состоялось 12 июля в медиацентре «Россия».

Сертификаты именные. В зависимости от того, по какому предмету ученик получил 100 баллов, определялся вуз, в который он может поступить. К примеру, стобалльнику по физике выдан сертификат на обучение в УГНТУ, другому «технарю» — в УГНТУ. Девушке, показавшей высший результат по русскому языку — в БГУ и т.д.

«Все 54 стобалльника получат такие сертификаты», — уточнили в Минобразования РБ.

Получить деньги они смогут в том случае, если выберут для поступления этот вуз. Деньги будут выдаваться не единовременно, а в течение первого курса обучения — по 10 тысяч рублей ежемесячно.

Однако некоторые вузы, как выяснилось, установили ограничение. К примеру, на сертификате нефтяного университета мелкими буквами написано, что воспользоваться таким видом поощрения выпускник сможет лишь в том случае, если совокупное количество баллов по трем предметам, необходимым для поступления, будет 250 и более. Один из награжденных выпускников признался, что физику он сдал на 100 баллов, а по остальным предметам результаты хуже — 250 баллов не набирается. Поэтому воспользоваться наградой не сможет. Но поступать он планирует все же в УГНТУ.