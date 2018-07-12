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Школьным психологам предложили пройти повышение квалификации перед ЕГЭ
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Школьным психологам предложили пройти повышение квалификации перед ЕГЭ 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Рособрнадзоре предложили школьным психологам пройти повышение квалификации в 2019 году перед Единым государственном экзаменом (ЕГЭ), заявила замглавы ведомства Наталья Наумова.
"Мы запланировали в рамках 2019 года сделать модель и предложить пройти повышение квалификации, прежде всего, школьным психологам, что очень важно. Мы понимаем, что есть определенное волнение и у детей, и у родителей, и у педагогов, мы в этом направлении работаем", — сказала Наумова на заседании в Совете Федерации в четверг.
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