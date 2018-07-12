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Ими гордятся земляки!
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Ими гордятся земляки! 

Официальный сайт управы района Богородское 9 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Золотые медали «За особые успехи в обучении» вручены выпускникам ТК-21 Кириллу Дроздову и Кристине Мовсисян.
Два выпускника Школы общего образования, структурного подразделения технологического колледжа №21, по итогам закончившегося учебного года были награждены золотыми медалями «За особые успехи в обучении». Кирилл Дроздов и Кристина Мовсисян отлично прошли весь 11-летний путь и великолепно сдали экзамены, подтвердив высокий уровень образовательного учреждения района Богородское.
Отметим, что ученики школы активно участвуют в городских и областных конференциях, круглых столах, выставках, организуют творческие вечера, проводят концерты и КВН, посещают спортивные секции и кружки. Ученики Школы общего образования ТК-21 не раз становились победителями различных окружных и городских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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