Ремонт крыши художественной школы в Вятских Полянах привел к затоплению помещений

В этом году художественная школа Вятских Полян выиграла конкурс в рамках проект местных инициатив на ремонт крыши, которая уже давно протекала.

Подрядчик приступил к ремонту. Однако из-за того, что он не сделал укрытия для обнажившейся крыши, школу стало заливать во время дождей.

Как видно из фотографий, появившихся в соцсетях, вода топит буквально все — все этажи здания от потолка до пола: мебель, книги, оргтехнику, методические и натюрмортные фонды. Сотрудники школы отмечают, что есть риск того, что все это в итоге может быть испорчено.

Фото — vk.com/43portal