Ещё
Ремонт крыши художественной школы в Вятских Полянах привел к затоплению помещений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт крыши художественной школы в Вятских Полянах привел к затоплению помещений 

Vyatka-grad.ru 9 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В этом году художественная школа Вятских Полян выиграла конкурс в рамках проект местных инициатив на ремонт крыши, которая уже давно протекала.
Подрядчик приступил к ремонту. Однако из-за того, что он не сделал укрытия для обнажившейся крыши, школу стало заливать во время дождей.
Как видно из фотографий, появившихся в соцсетях, вода топит буквально все — все этажи здания от потолка до пола: мебель, книги, оргтехнику, методические и натюрмортные фонды. Сотрудники школы отмечают, что есть риск того, что все это в итоге может быть испорчено.
Фото — vk.com/43portal
Vyatka-grad.ru: последние новости
«Кировэнерго» подвел итоги конкурса квалификационных работ выпускников опорного вуза Депутаты Госдумы обнародовали размер своих пенсий Опубликовано видео падения легкомоторного самолёта под Кировом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками238
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение