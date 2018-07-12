Вступительные экзамены — 2018: каковы шансы на поступление в вуз

Выпускники школ со всей страны начали штурмовать приемные комиссии институтов. «Собеседник» разбирался, легко ли поступить в вуз в этом году.

Жесткая конкуренция

Выпускникам в этом году предстоит серьезная битва за каждое бесплатное место в высшей школе: по сравнению с демографической дырой прошлого года (716 выпускников против, скажем, 1,3 млн в 2005-м) в этом году число закончивших школу снова заметно увеличилось. А количество бюджетных мест в вузах остается прежним — 390 тыс. (бакалавриат и специалитет). По идее их должно хватить на 57% выпускников этого года. Но может оказаться и меньший процент — ведь вузы пойдут штурмовать и те, кто не поступил ранее.

Судя по данным 2017-го, конкуренция будет нешуточная — в зависимости от престижности вуза и популярности профессии. Так, даже в «демографически упадочном» 2017-м на факультеты экономики, политики и журналистики конкурс составлял примерно 19–21 человек на место, на медицинские специальности — порядка 16 человек, на педагогов — около 8 человек, а на инженерно-технические специальности — 7 человек.

Еще новость: в этом году сократилось количество бюджетных мест на самые популярные профессии (экономисты, юристы и менеджеры), поскольку представители именно этих специальностей в 50% случаев оказываются безработными. Зато увеличились квоты в тех вузах, где готовят медиков и педагогов, специалистов в области математики и естественных наук.

Если вы нацелены поступить на бюджетное место, посмотрите, сколько мест есть по вашей специальности в интересующем вузе и… разделите их пополам, потому что примерно 50% из них займут те абитуриенты, кто будет поступать без вступительных экзаменов (победители и призеры олимпиад).

С прицелом

Если абитуриент точно знает, кем хочет стать, но сомневается, что поступит на бюджет, а коммерческое обучение не по карману, есть выход — стать целевиком. Это, к слову, шанс не только поступить в вуз, но и сразу связать себя рабочими «узами».

Для участия в конкурсе по целевому набору абитуриент должен заключить договор с организацией — будущим работодателем. В результате на протяжении всего обучения платить за студента будет фирма, а тот после окончания вуза должен будет отработать в компании/организации определенный срок (как правило, 5 лет). На сайте каждого вуза есть список, с кем можно заключить такой договор.

Еще один шанс поступить на бюджет с не слишком хорошим результатом по ЕГЭ предоставляют и сами вузы. Во многих из них есть внутренние экзамены: если сдадите их хорошо, сильно увеличите свои шансы на поступление.

Как правило, перед внутренним экзаменом в вузах проводятся собрания, где преподаватели инструктируют абитуриентов. Не пропустите их.

Как увеличить шансы?

Каждый выпускник может использовать и дополнительные бонусы — до 10 баллов за различные достижения. Такое право дают школьная медаль, участие в олимпиадах, золотой значок ГТО, хорошо написанное выпускное сочинение и др. Каждый вуз сам устанавливает «прайс» за то или иное достижение.

Например, в Высшей школе экономики дают 5 баллов победителям и призерам олимпиад, 3 — за ГТО, еще 3 — за аттестат с отличием, 5 баллов за вузовские олимпиады и от 0 до 10 баллов за сочинение.

А в МИСиС абитуриент может получить дополнительно по 10 баллов за призовые места в олимпиадах и красный аттестат, еще 5 баллов за ГТО и до 10 баллов за вузовские олимпиады.

Тщательно собирайте «портфолио», храните все заслуженные в школе грамоты за олимпиады и не забудьте привезти это все в приемную комиссию.

Попасть в волну

В этом году прием документов в вузы завершается 26 июля, но лучше приносить документы как можно раньше.

Дело в том, что зачисление в вузах делится на два этапа. На первом в вуз принимают не более 80% от плана приема, то есть при плане набора в 100 человек зачислены будут только 80 — с более высокими баллами ЕГЭ. Таким образом, в первую волну могут быть зачислены как абитуриенты, у которых 295 баллов (из 300), так и те, кто с трудом наскреб 250 баллов. На втором этапе зачисляются оставшиеся 20%, по такому же принципу. А зачисляют лишь тех, чьи оригиналы документов лежат в приемной комиссии.

Любой абитуриент может подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом. И лучше подавать копии документов, а оригиналы держать у себя: информация о том, что вы приняты на бюджет и срочно должны подвезти оригиналы документов, может появиться в любой момент. Опоздаете — будете учиться платно.

Кроме того, нелишним будет ежедневно (особенно с 29 июля по 1 августа, когда идет зачисление) отслеживать ситуацию с конкурсными списками, количеством поданных согласий на зачисление, списком уже зачисленных абитуриентов… Это поможет вам правильно оценивать свои шансы на поступление.

Вероника Князева

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2018 под заголовком «Забылись школьные балы. И в мыслях — проходные баллы».