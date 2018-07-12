Студентам КАИТ-20 вручены дипломы 

Выпускной вечер прошел в колледже автоматизации и информационных технологий №20.
Торжественное вручение дипломов 565 выпускникам колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 разных районов Восточного округа, в том числе из Богородского, состоялось в государственном учреждении дополнительного образования «Центр творчества им А. В. Косарева». Отметим, что 110 юношей и девушек окончили колледж с отличием.
Для выпускников это был волнующий праздник, которого они с нетерпением ждали несколько лет. Теперь они стали взрослыми людьми и пойдут к новым целям. Именно высоких целей и больших побед пожелали ребятам руководители КАИТ, представители предприятий-партнеров колледжа, вузов, общественных организаций и органов различных ветвей власти города Москвы. Ну а выпускники поблагодарили педагогов и пообещали не забывать свой родной колледж.