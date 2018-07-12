Ещё
Рособрнадзор планирует разработать мобильное приложение о ЕГЭ для учеников и родителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рособрнадзор планирует разработать мобильное приложение о ЕГЭ для учеников и родителей 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Каретный Ряд
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует разработать приложение, содержащее информацию о Едином государственном экзамене (ЕГЭ), для учеников и родителей. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова.
«Мы понимаем, что есть определенное повышение уровня тревожности у детей и родителей, педагогов, мы в этом направлении поработаем. Отдельно сделаем еще очень интересную, яркую, в различных формах — как приложение в соцсетях и как приложение в телефон — памятку для учащегося о его правах. Еще раз заострим на этом внимание, чтобы он (ученик — прим. Агентства «Москва») знал куда можно обратиться, какая процедура, чтобы эти моменты тоже могли разъяснять для родителей и для учащихся», — сказала Н. Наумова.
Она отметила, что планируется разработать отдельный модуль повышения квалификации педагогов в рамках организации и проведения ЕГЭ.
Основной период ЕГЭ-2018 проходил с 28 мая по 2 июля.
Агентство «Москва»: последние новости
Институт экологии НИУ ВШЭ откроется в августе Рособрнадзор выявил нарушения при проведении Всероссийских проверочных работ в 2,7 тыс. российских школ «Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе вечером 7 июля из-за сильного ветра
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками238
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение