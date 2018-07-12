Рособрнадзор планирует разработать мобильное приложение о ЕГЭ для учеников и родителей 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует разработать приложение, содержащее информацию о Едином государственном экзамене (ЕГЭ), для учеников и родителей. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова.
«Мы понимаем, что есть определенное повышение уровня тревожности у детей и родителей, педагогов, мы в этом направлении поработаем. Отдельно сделаем еще очень интересную, яркую, в различных формах — как приложение в соцсетях и как приложение в телефон — памятку для учащегося о его правах. Еще раз заострим на этом внимание, чтобы он (ученик — прим. Агентства «Москва») знал куда можно обратиться, какая процедура, чтобы эти моменты тоже могли разъяснять для родителей и для учащихся», — сказала Н. Наумова.
Она отметила, что планируется разработать отдельный модуль повышения квалификации педагогов в рамках организации и проведения ЕГЭ.
Основной период ЕГЭ-2018 проходил с 28 мая по 2 июля.